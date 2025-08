Laterza, vertenza Via Roma risolta: firmato protocollo per ripartenza

Intesa tra Comune e Confesercenti sblocca la crisi e mette fine a mesi di forte tensione

Dopo mesi di forti tensioni e proteste da parte degli operatori commerciali, si apre finalmente una nuova fase per il centro di Laterza. Mercoledì 31 luglio 2025, presso la sede del Comune di Laterza, è stato siglato un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Francesco Frigiola, e i vertici di Confesercenti CasaImpresa Taranto, guidati dal vicepresidente provinciale con delega al territorio, Luigi Traetta.

L’intesa arriva al culmine di una lunga vertenza legata alla chiusura di Via Roma, arteria storica e centrale della città, rimasta interdetta al traffico per oltre due anni a causa di lavori di rifacimento. I disagi provocati dalla prolungata inaccessibilità della zona hanno messo in ginocchio numerose attività commerciali, generando un’ondata di malcontento culminata in un sit-in permanente, serrate, conferenze stampa e una raccolta firme presentata alle istituzioni.

Il protocollo sottoscritto prevede tre punti principali: la riapertura progressiva di Via Roma a partire dal 5 agosto 2025, con un primo tratto restituito alla viabilità; l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Comune e Confesercenti CasaImpresa Laterza, con il compito di monitorare le azioni intraprese e definire strategie per il rilancio del commercio urbano; la redazione partecipata di un Piano di valorizzazione commerciale, in linea con la Legge Regionale Puglia n. 24/2015, utile a intercettare fondi regionali e nazionali per sostenere concretamente le imprese danneggiate.

“Questo protocollo rappresenta un risultato significativo, frutto di una mobilitazione decisa ma sempre civile” ha dichiarato Luigi Traetta, che ha elogiato l’apertura dimostrata dall’Amministrazione. “Il valore simbolico e operativo dell’accordo è forte: si riconoscono le difficoltà vissute dalle imprese e si inaugura un nuovo metodo basato su dialogo, pianificazione e responsabilità condivisa. Ora servono tempi certi e coinvolgimento reale”.

Traetta ha inoltre evidenziato la compattezza ritrovata tra gli esercenti locali, capaci di unirsi superando divisioni interne: “Abbiamo visto una categoria stanca, ma ancora viva. Ora sta a noi rappresentarla con continuità, vigilando sull’attuazione degli impegni”.

L’intesa sottoscritta è il primo passo verso una ricostruzione non solo materiale, ma anche sociale, economica e identitaria. Confesercenti CasaImpresa Laterza ha già garantito supporto tecnico e operativo alla stesura del Piano di valorizzazione e alla ricerca di misure di sostegno per il commercio di prossimità.

“L’obiettivo – ha concluso Traetta – è restituire a Via Roma il suo ruolo di cuore pulsante della città. Se questa crisi diventerà occasione di rigenerazione urbana e commerciale, sarà una vittoria per tutta la comunità. Laterza oggi dimostra che il confronto costruttivo tra istituzioni e imprese è possibile. Tocca a noi tradurre questa intesa in risultati concreti”.

