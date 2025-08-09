Laterza in lutto: muore la moglie del commissario Asl Colacicco

LATERZA -Grave lutto per la comunità laertina. Si è spenta la consorte del commissario straordinario della Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, madre di Salvatore, assessore comunale all’agricoltura di Laterza.
Grande la commozione nel comune jonico. Alla famiglia giungano le condoglianze del Gruppo Editoriale Domenico Distante, della Direzione e della Redazione di ANTENNA SUD.
