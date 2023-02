Gravissimo incidente sulla statale, tre morti e un ferito

LATERZA – Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 18.30 di oggi, venerdì 3 febbraio, sulla strada statale 7 all’uscita del comune di Laterza, in direzione Castellaneta. Nell’impatto violentissimo tra un’auto e un furgone, tre persone sono morte sul colpo, una persona è ferita in maniera grave. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Non senza difficolta, le vittime sono state estratte dalle lamiere dei mezzi dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi che saranno utili a definire l’accaduto.

