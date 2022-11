Condividi su...

LATERZA (TA) – A Laterza nel tarantino, i Carabinieri hanno arrestato tre uomini, ritenuti responsabili, in concorso, di estorsione, atti persecutori ed illecita diffusione di immagini a contenuti sessualmente espliciti, a danno di un commerciante, che per quasi un anno avrebbe subito le condotte delittuose da parte dei tre uomini.

L’ attività investigativa è iniziata alcuni giorni fa, dopo la denuncia della vittima ai militari, ai quali ha raccontato delle vessazioni e dei ricatti, da parte dei tre uomini che lo avrebbero anche obbligato a consegnare loro della merce di valore, che il commerciante era costretto a sottrarre dal proprio negozio.



Le indagini hanno permesso in un primo momento, di arrestare in flagranza di reato uno dei tre uomini, bloccato dai militari proprio all’interno del negozio della vittima e, pochi giorni dopo, di identificare gli altri due soggetti che, in concorso con quello arrestato, avrebbero commesso i reati ipotizzati.

I suddetti avrebbero anche estorto alla vittima la password del suo profilo “facebook” inviando da questo messaggi compromettenti la sua reputazione.

Emessa un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti delle tre persone che, sottoposte agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.