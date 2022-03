VIBO VALENTIA – Al termine della sfida tra Vibonese e Taranto terminata con la vittoria dei calabresi per 1-0 ha parlato ai microfoni di Gianni Sebastio il tecnico Giuseppe Laterza. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “E’ un momento importante della stagione e dobbiamo metterci tutti qualcosina in più e purtroppo facciamo fatica. Dopo la partita di sabato contro il Foggia ti aspetti di dover continuare in quel modo, con lo stesso atteggiamento, con lo stesso piglio, perché questa per noi era una partita importantissima nel nostro percorso soprattutto in questo momento del campionato dove ormai non si può più scherzare, ogni partita è importante e questi 40 minuti dovevano essere per noi un tempo, 40 minuti fondamentali. La voglia di vincere questa partita era però tanta”