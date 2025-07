Laterza, commercianti in rivolta: “Via Roma va riaperta subito”

Dalle 9.00 di martedì 22 luglio, le attività abbasseranno le saracinesche e si raduneranno in sit-in permanente

Dopo oltre due anni di lavori lungo Via Roma, arteria centrale del commercio cittadino, i commercianti di Laterza (Taranto) annunciano una serrata generale e una protesta ad oltranza. A partire dalle 9.00 di martedì 22 luglio, le attività abbasseranno le saracinesche e si raduneranno in sit-in permanente per chiedere con forza la riapertura al traffico della strada, chiusa nonostante i lavori risultino ultimati da settimane.

Una mobilitazione che raccoglie decine di esercenti esasperati dalla prolungata cantierizzazione, che ha causato una progressiva desertificazione commerciale dell’intera zona. “Una presa in giro. La strada è rifatta da più di un mese, ma non ci fanno lavorare. Hanno distrutto anni di sacrifici. Ora basta”, dichiarano alcuni commercianti.

Le richieste sono chiare: riaprire Via Roma immediatamente, anche con accesso controllato, per provare a salvare la stagione estiva e contenere i danni economici.

Le azioni annunciate comprendono:

chiusura delle attività commerciali;

sit-in permanente in Via Roma;

conferenza stampa pubblica all’aperto;

affissione di locandine nelle vetrine;

azioni legali per ottenere risarcimenti;

consegna simbolica delle chiavi al Sindaco;

richiesta urgente di incontro alla Prefettura di Taranto;

prosecuzione della raccolta firme già avviata.

La rabbia monta anche contro la burocrazia: secondo i commercianti, il Comune di Laterza, attraverso la Polizia Locale e il Settore Lavori Pubblici, continua a rinviare la riapertura a causa di collaudi e autorizzazioni non meglio precisate.

“Via Roma deve vivere, non essere murata viva dalla burocrazia”, si legge in una nota stampa. I commercianti fanno sapere che non si fermeranno finché non otterranno risposte concrete.

