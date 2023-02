Laterza accoglie 6a edizione Trofeo XCO Terra delle Gravine

l Ciclo Team Laerte e Laterza al centro della mountain bike nazionale con il sesto Trofeo XCO Terra delle Gravine e lo start ufficiale del neonato circuito XCO Borbonica Cup.

Due le ragioni del sicuro successo della manifestazione in programma domenica 12 febbraio: lo scenario del Parco Naturale Regionale delle Gravine (uno dei canyon più grandi e più profondi d’Europa), che ben si presta ad accogliere l’evento, e la sintonia tra gli organizzatori e l’amministrazione comunale di Laterza, con in testa il sindaco Francesco Frigiola in un’ottica di promozione turistica del territorio.

Il lavoro nel dietro le quinte procede alacremente e vede il Ciclo Team Laerte impegnato nel realizzare una manifestazione all’insegna del sano agonismo e dello spettacolo, che vedrà la presenza degli specialisti della mountain bike, dalle categorie internazionali ai master, per chiudere con gli esordienti e gli allievi impegnati nel circuito XCO Borbonica Cup.

“L’XCO Borbonica Cup – spiega il primo cittadino – è una vetrina importante perché vogliamo fare dello sport un’opportunità turistica e l’abbiamo colta, memore dell’esperienza positiva nel 2022 con la gara nazionale disputata a settembre. Oltre la mountain bike, abbiamo ospitato qui a Laterza il trail podistico all’interno della pineta Scivolizzo e il passaggio del campionato italiano professionisti strada 2022 sulle strade della nostra città. Questi sono eventi che promuovono un turismo sostenibile, il nostro territorio è pronto per accogliere ed offrire l’enogastronomia e i prodotti tipici. Il lavoro degli uomini del Team Laerte, Angelo Turitto, Vito Petraroli, Andrea Costantini, Michele Loforese e Angelo Carbotti, è davvero encomiabile, ci hanno messo l’anima nell’organizzare questo evento. Con loro stiamo costruendo un rapporto sinergico e un confronto aperto per realizzare un’area nella nostra città, quale struttura permanente nel tempo in cui favorire la cultura dello sport a 360 gradi. Con il ciclismo, la Regione Puglia sta lavorando per la promozione turistica e di questo ringrazio l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, che è cittadino di Laterza. Da ex sindaco mi ha lasciato un’importante eredità e in ambito regionale si sta impegnando in prima persona affinché lo sport sia un attrattore turistico, con l’impegno a fare sistema con le istituzioni sul territorio. Laterza è già pronta ad accogliere gli sportivi provenienti da tutta Italia”.

