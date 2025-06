L’asteroride 2008 DG5 ha sfiorato la Terra

Alle ore 23.55 italiane di giovedì 5 giugno, l’asteroide (424482) 2008 DG5 ha sfiorato la Terra a una distanza di circa 3,5 milioni di chilometri, ovvero nove volte la distanza media che separa il nostro pianeta dalla Luna.

Nonostante la sua classificazione come “potenzialmente pericoloso” per le dimensioni comprese tra i 320 e i 700 metri e della sua orbita vicina, 2008 DG5 non ha mai rappresentato una minaccia reale per il nostro pianeta. Il flyby si è svolto in totale sicurezza, offrendo uno spettacolo apprezzato dagli appassionati di astronomia.

Il passaggio è stato seguito in diretta streaming grazie ai telescopi posizionati a Manciano (Grosseto), sotto il commento dell’astrofisico Gianluca Masi. La luminosità dell’asteroide aveva raggiunto il suo picco il 1° giugno, risultando ben visibile a chi ha potuto osservarlo con telescopi amatoriali.

Durante il flyby, 2008 DG5 ha attraversato varie costellazioni, tra cui Virgo, Bootes, Canes Venatici, Ursa Major e Draco, offrendo agli osservatori una rara opportunità di documentare il rapido movimento dell’asteroide nel cielo.

Intanto, il mondo scientifico guarda già al prossimo appuntamento spaziale: la missione Ramses dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che partirà nel 2028 con l’obiettivo di studiare da vicino l’asteroide Apophis. Questo corpo celeste, dal diametro di circa 350 metri, passerà a soli 31.000 chilometri dalla Terra il 13 aprile 2029.

Alla missione partecipa anche il Politecnico di Milano, con il laboratorio DART (Deep-space Astrodynamics Research and Technology) guidato da Francesco Topputo e Fabio Ferrari. Il team coordinerà il progetto del CubeSat RCS-1, satellite miniaturizzato che volerà accanto alla sonda principale raccogliendo dati e immagini della superficie di Apophis, oltre a testare sofisticati sistemi di navigazione autonoma per le future esplorazioni nello spazio profondo.

L’arrivo del veicolo spaziale su Apophis è previsto entro febbraio 2029, offrendo agli scienziati un’occasione unica per studiare da vicino gli effetti gravitazionali indotti dal passaggio ravvicinato e per affinare le strategie di difesa planetaria.

