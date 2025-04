L’Ardsu Basilicata nell’esecutivo Andisu, Caiata: “Ottimo risultato”

A poco più di un mese dal cambio di management dell’Ardsu, nell’elezione del rinnovo del Consiglio Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu) tenutosi ieri ad Ancona, il Direttore Generale, Avv. Giuseppe Giuzio, è stato nominato nel nuovo esecutivo nazionale che sarà guidato dall’Avv. Emilio Di Marzio.

“Un ottimo risultato quello raggiunto dal massimo Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Basilicata – sottolinea l’Onorevole Salvatore Caiata – che premia il proficuo lavoro del nuovo management voluto dal Consiglio e dalla Giunta Regionale nonostante siamo solo agli inizi del mandato. Sono certo – continua Caiata – che la scelta Regionale ricaduta sulla Presidenza di Enzo Summa e sulla direzione di Giuseppe Giuzio produrrà risultati positivi per gli studenti che scelgono le strutture universitarie di Basilicata soprattutto in termini di nuove attività e nuove residenze a favore dei ragazzi fuori sede”.

”Dopo quasi un ventennio l’Ardsu ha necessità di incrementare le proprie attività sia su Potenza che, soprattutto su Matera dove i lavori per la ristrutturazione del nuovo Campus studentesco (nella sede dell’ex Ospedale) sono partiti e potranno far diventare Matera una realtà anche nel movimento universitario di qualità. Anche per le sedi di Potenza sono già iniziate le interlocuzioni per delocalizzare le vecchie residenze in nuove strutture che di sicuro agevolaranno i ragazzi nella scelta delle facoltà dell’Unibas”.

”Essere componenti decisori nell’Andisu – conclude Caiata – che ricordo si occupa principalmente di supportare e rafforza il tessuto connettivo degli organismi per il diritto allo studio universitario in Italia, non potrà che agevolare e velocizzare il percorso di ammodernamento ormai avviato”.

