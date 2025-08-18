18 Agosto 2025

L’anima della Puglia in scena a Trani con Berengo Gardin e Domenico Cartago

Redazione 18 Agosto 2025
La città di Trani ospita il 22 agosto un evento che unisce fotografia e musica in un unico percorso narrativo. Palazzo delle Arti Beltrani apre le porte alla mostra “Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio di Gianni Berengo Gardin” e al concerto “Seabed” del pianista Domenico Cartago, offrendo al pubblico un doppio appuntamento tra memoria e creatività contemporanea.

Dalle 16.00 sarà visitabile l’esposizione dedicata a Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia recentemente scomparso. Curata da Alessia Venditti, con contributi di Marcello Sparaventi e Mariana Soricelli, raccoglie 36 scatti in bianco e nero realizzati negli anni Sessanta, in gran parte per il Touring Club Italiano. È la prima volta che le immagini vengono presentate in Puglia e restituiscono un racconto autentico dell’identità visiva della regione.

Alle 21.00, nella Corte Davide Santorsola, spazio invece alla musica con il recital di Domenico Cartago. Originario di Trani, il pianista propone un percorso sonoro intitolato “Seabed”, con composizioni originali, improvvisazioni e un brano inedito dedicato al mare della sua città. La serata rientra nella stagione concertistica “Armonie Naturali” della Fondazione Aldo Ciccolini ETS, diretta dal Maestro Alfonso Soldano e riconosciuta dal Ministero della Cultura come parte del Fondo Unico dello Spettacolo.

La mostra proseguirà fino al 31 agosto (dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 21). I biglietti per l’intera serata, che comprendono la visita al museo e all’esposizione, sono disponibili presso Palazzo Beltrani e online su Vivaticket.

L’evento è realizzato con il sostegno della Città di Trani, del Ministero della Cultura, dell’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo, del Pact – Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia e della Provincia Barletta-Andria-Trani.

