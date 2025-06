Landini da Canosa: “Parole di Meloni su referendum irresponsabili”

Il segretario della Cgil: “La premier pensa che siamo tutti dei coglioni, ma i cittadini vogliono il cambiamento”

Durante una visita al centro studi e ricerche di Farmalabor a Canosa di Puglia, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha criticato le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sui referendum, definendole “un atto irresponsabile”. Secondo Landini, l’invito a recarsi al seggio senza ritirare la scheda equivale a non votare: “È come dire che si va a messa e poi non si entra in chiesa”.

Il leader sindacale ha definito le parole di Meloni “paradossali”, sottolineando come la scelta di non votare significhi mantenere lo stato attuale delle cose: “Precarietà, subappalti e le storture che i referendum intendono modificare resterebbero invariate”.

Rivolgendosi ai cittadini, Landini ha espresso fiducia nella possibilità di raggiungere il quorum, affermando: “La maggioranza degli italiani chiede un vero cambiamento, finora mai realizzato”. Per il segretario, i referendum rappresentano un’opportunità per indicare chiaramente che le politiche attuate dai governi negli ultimi anni sono sbagliate e vanno riviste.

Ha inoltre evidenziato il fenomeno dell’emigrazione, osservando che “sono più i giovani italiani che se ne vanno rispetto agli stranieri che arrivano” e aggiungendo: “Gli stranieri non sono così coglioni da rimanere”.

Landini ha poi ribadito la necessità di tutelare il lavoro: “Quando sei precario non sei libero, e quando rischi di morire sul lavoro non sei libero. Il lavoro non può essere sottopagato, non si può morire lavorando”.

Infine, ha criticato le dichiarazioni della premier, definendole un tentativo di svuotare la partecipazione democratica: “Se la presidente del Consiglio dice che bisogna andare al seggio ma non votare, vuol dire che pensa che siamo tutti dei coglioni”.

Secondo Landini, chi invita all’astensione sfrutta la crisi democratica per non far raggiungere il quorum, penalizzando soprattutto chi vive condizioni di maggiore difficoltà economica.

