Condividi

Uova contro l'auto dei carabinieri. E' quanto accaduto questa notte a Taranto, nel rione Paolo VI, dove i militari sono intervenuti all'una e mezza per sospendere una festa di compleanno, certamente non consentita in questo periodo così particolare, senza un minimo accorgimento alle disposizione imposte dal DPCM. I ragazzi, probabilmente infastiditi dall'intervento delle forze dell'ordine, hanno iniziato a lanciare delle uova contro i militari.