Playout Serie B, caos Salernitana-Sampdoria: sospesa definitivamente

Caos allo stadio Arechi di Salerno durante la semifinale di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, interrotta al 65° minuto a causa di gravi disordini sugli spalti. Con i blucerchiati in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Coda e Sibilli, la situazione è degenerata nella curva di casa.

Dalla tifoseria granata sono stati lanciati in campo fumogeni, petardi e perfino seggiolini, costringendo l’arbitro Daniele Doveri a sospendere immediatamente la gara per motivi di sicurezza. Sul rettangolo di gioco sono quindi intervenute le forze dell’ordine, mentre i calciatori sono rientrati negli spogliatoi. Le due squadre sono rientrate in campo dopo una decina di minuti, ma le intemperanze della tifoseria di casa sono continuate costringendo l’arbitro a sospendere definitivamente.

Ora sarà il giudice sportivo a decidere se e come recuperare i 25 minuti mancanti. Non si esclude la possibilità di una sconfitta a tavolino per la Salernitana e ulteriori provvedimenti disciplinari a carico della società.

La serata all’Arechi si è trasformata così in un triste epilogo di stagione per la squadra campana, già in difficoltà sul piano sportivo e ora al centro di una vicenda che potrebbe avere strascichi pesanti anche a livello istituzionale.

