Lancio di oggetti in campo: sospesa Salernitana – Sampdoria

Il match tra Salernitana e Sampdoria è stato interrotto prima al 61′ e ora al 66′ a causa del lancio di fumogeni e seggiolini in campo da parte dei tifosi di casa. Anche la polizia in campo per gestire la situazione. La gara è rimasta sospesa per quasi venti minuti. Dopo le due squadre sono rientrate in campo, su indicazione dell’arbitro. I granata si ritrovano a inseguire la Sampdoria, che si sta imponendo per 2-0 (4-0 nel punteggio totale), avvicinandosi sempre di più alla salvezza.

