Lampade LED industriali: dove si utilizzano principalmente

La luce LED è oggi considerata la scelta più vantaggiosa, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per i consumi di energia elettrica molto ridotti. Inoltre, le lampade LED garantiscono una lunghissima durata nel tempo, andando ad ammortizzare rapidamente l’investimento iniziale.

Sia negli ambienti residenziali che negli spazi pubblici, le lampade LED rappresentano un’ottima soluzione in merito alle doti di efficienza energetica, e sono da preferirsi anche alle alogene e ai tubi al neon, arrivando ad un risparmio di oltre il 50%.

Negli ambienti industriali, in particolare, le luci LED offrono una luce molto potente, un notevole risparmio per quanto riguarda i consumi e, al contempo, una lunghissima durata, con conseguente risparmio anche sugli interventi di manutenzione.

Dove acquistare le lampade industriali LED

Le lampade LED destinate agli spazi industriali devono corrispondere ad elevati standard di qualità, garantire la massima sicurezza e resistenza, al fine di abbattere i costi e rendere l’ambiente di lavoro più confortevole.

Il negozio e-commerce di Lampadadiretta offre un vasto assortimento di luci LED di ogni genere, sia per uso residenziale e privato, sia per gli ambienti industriali e pubblici. Lampadadiretta.it è da oltre 15 anni il negozio online per eccellenza dedicato all’illuminotecnica, noto sia in Italia che in gran parte dell’Europa e in grado di offrire un vastissimo assortimento di prodotti e accessori.

Quando si parla di lampade industriali ci si riferisce generalmente agli apparecchi illuminanti utilizzati nei magazzini e negli ambienti produttivi, così come nelle fiere, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Si tratta di lampade in grado di rischiarare superfici molto ampie e di garantire una durata notevole, anche di 70mila ore e oltre, che corrispondono a diversi anni, senza necessità di manutenzione, ideali nei luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro.

Le caratteristiche delle luci industriali LED

Le lampade industriali si distinguono principalmente per il rendimento elevato, che corrisponde ad una capacità di fare luce in ambienti molto vasti, quali possono essere magazzini, saloni e strutture industriali.

Inoltre, in un ambiente produttivo, la presenza di queste luci incrementa il livello di comfort, a vantaggio della produttività: la possibilità di scegliere la colorazione e la temperatura delle lampadine, consente infatti di personalizzare l’ambiente secondo quelle che sono le preferenze personali e le caratteristiche ambientali.

Una luce industriale deve rischiarare perfettamente tutta la superficie senza creare zone d’ombra troppo intense ed evidenziando i dettagli, al fine di ottenere un ambiente di lavoro confortevole e sicuro.

Estetica e stile delle luci industriali

Per quanto non si tratti di un ambiente abitativo, anche un contesto industriale o produttivo, così come un luogo pubblico, richiede un’attenzione particolare ai dettagli, al fine di ottenere un risultato eccellente anche sotto l’aspetto estetico. Le luci LED industriali possono essere a sospensione, oppure fissate direttamente al soffitto, al controsoffitto o alle travi. Ambienti come magazzini, palestre o centri commerciali, soprattutto se molto ampi, possono richiedere anche la presenza di numerose luci, che di solito vengono fissate alle travi metalliche del soffitto.

Un altro aspetto importante delle luci LED per gli ambienti industriali è la resistenza agli eventi esterni: non solo a possibili urti, ma anche all’umidità, all’acqua e alle intemperie. In questo caso, le luci sono classificate in base a standard ben precisi, da scegliere secondo le diverse esigenze.

Colorazioni e temperatura delle luci LED

I fari LED destinati ad ambienti di lavoro e strutture pubbliche, così come tutte le luci LED in genere, offrono la possibilità di scegliere la colorazione ideale, intesa come temperatura della luce. questo significa che esistono luci LED più fredde e bianche, luci calde che tendono verso il giallo chiaro, e luci simili al chiarore del giorno e alla luce naturale. La scelta dipende sia dalle preferenze che dalle caratteristiche e funzioni dell’ambiente di riferimento: in alcuni casi è da preferirsi una luce bianca che riduce al minimo le zone d’ombra, in altri una luce calda e rilassante.

Pannelli LED e faretti a incasso

Il modello più diffuso di luci LED per gli ambienti industriali è il pannello, costituito da una struttura che racchiude un certo numero di piccole luci, andando a creare un chiarore omogeneo e diffuso. Ugualmente ai faretti a incasso, anch’essi molto usati negli ambienti di lavoro, i pannelli LED possono essere installati nel controsoffitto, ottenendo un risultato eccellente anche per quanto riguarda l’estetica.