L’Amerigo Vespucci torna a Brindisi e Taranto nel Tour Mediterraneo 2025

Dopo un lungo viaggio intorno al mondo, la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana riprende il mare con un nuovo itinerario nel Mediterraneo. Tra le tappe più attese del Tour Mediterraneo 2025 figurano Brindisi e Taranto, dove il veliero farà sosta rispettivamente dal 14 al 17 aprile e dal 18 al 23 aprile.

L’arrivo a Brindisi: un’occasione unica per visitare il Vespucci

La prima tappa pugliese del Tour Mediterraneo 2025 sarà Brindisi, dove il veliero resterà ormeggiato dal 14 al 17 aprile. Qui, il pubblico avrà l’opportunità di salire a bordo gratuitamente, previa prenotazione online, e scoprire da vicino una delle navi più iconiche al mondo. L’ultima visita dell’Amerigo Vespucci alla città risale a settembre 2022.

La tappa di Taranto: il Vespucci e la Settimana Santa

Successivamente, il Vespucci approderà a Taranto dal 18 al 23 aprile, in un periodo di particolare significato per la città. L’arrivo della nave coinciderà infatti con la Settimana Santa, un evento profondamente radicato nella tradizione tarantina.

Il Venerdì Santo, il veliero sarà presente durante la storica Processione dei Misteri, una delle celebrazioni più suggestive d’Italia. Quest’anno, la processione tornerà a svolgersi nella Città Vecchia, e la presenza del veliero contribuirà a rendere ancora più emozionante e suggestivo lo scenario tra il Canale Navigabile e il Castello Aragonese.

L’ultima visita del Vespucci a Taranto, nel settembre 2022, registrò un’affluenza di oltre 23.000 visitatori, con una media di circa 1.000 persone all’ora. Nel 2020, la nave aveva attraversato a vela il Canale Navigabile, rievocando una celebre manovra compiuta nel 1965 dal velista Agostino Straulino.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

Il Tour Mediterraneo 2025 segna il ritorno in Italia dell’Amerigo Vespucci dopo il suo viaggio intorno al mondo, che ha toccato 30 Paesi e 35 porti in un anno e mezzo. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio e di altri 12 ministeri, vuole celebrare la cultura e l’eccellenza italiana attraverso un evento aperto a tutti.

Le visite a bordo saranno gratuite, ma disponibili solo su prenotazione tramite il sito ufficiale tourvespucci.it e i canali social dedicati.

Dopo le tappe pugliesi, la nave proseguirà il suo tour in altre città italiane, per concludere il viaggio a Genova il 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare.

Le tappe del Tour Mediterraneo 2025

Il tour toccherà diverse città italiane e due destinazioni internazionali: Durazzo (Albania) e La Valletta (Malta). Ecco il calendario completo:

Trieste : 28 febbraio – 27 marzo

: 28 febbraio – 27 marzo Venezia : 27 marzo – 1 aprile

: 27 marzo – 1 aprile Ancona : 2 – 5 aprile

: 2 – 5 aprile Ortona : 6 aprile

: 6 aprile Durazzo (Albania) : 10 – 13 aprile

: 10 – 13 aprile Brindisi : 14 – 17 aprile

: 14 – 17 aprile Taranto : 18 – 23 aprile

: 18 – 23 aprile La Valletta (Malta) : 26 – 30 aprile

: 26 – 30 aprile Reggio Calabria : 2 – 6 maggio

: 2 – 6 maggio Palermo : 7 – 11 maggio

: 7 – 11 maggio Napoli : 13 – 17 maggio

: 13 – 17 maggio Cagliari : 19 – 23 maggio

: 19 – 23 maggio Gaeta : 25 – 29 maggio

: 25 – 29 maggio Civitavecchia : 30 maggio – 3 giugno

: 30 maggio – 3 giugno Livorno : 4 – 9 giugno

: 4 – 9 giugno Genova: 10 giugno

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author