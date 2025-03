L’altra faccia dell’8 marzo

C’è chi la festeggia e chi non ne vuol proprio sentire parlare, chi si limita ad accettare con simpatia e leggerezza un fiore e un messaggio e chi non può fare a meno di sciorinare i motivi del proprio scetticismo. Sensibilità e modi d’essere diversi quelli delle donne nella giornata internazionale a loro dedicata. Ma nei giorni pre e post 8 marzo l’Italia dal nord al sud, e quindi anche il Salrlento, pullulano di incontri per ricordare quelle donne che non hanno la libertà di scegliere se e come sentirsi in questa giornata di festa.

113 donne uccise nel 2024 in Italia, tre a gennaio 2025. Sono dati ministeriali. E per restare nel Salento, i numeri sono invece quelli della Prefettura: 580 braccialetti elettronici attualmente attivi. E centinaia di richieste per ottenerlo sulla caviglia dell’ex compagno e tornare a uscire sicure. E poi le altre centinaia di casi di donne che quotidianamente vengono picchiate, maltrattate, cui viene tolta la libertà economica e che vanno di nascosto nei centri anti violenza per poi tornare a casa dai loro aguzzini. Complicato spiegarne le ragioni tra paure, dipendenze psicologiche, autostima sottozero. La fascia di età più colpita- lo dicono i dati del centro Renata Fonte – è quella tra i 30 e i 39 anni. Un dato che, insieme ai fatti di cronaca che hanno viste vittime del fidanzato ragazzine di 16 o di 20 anni, fa più male e terrore degli altri. Perché tra l’inaugurazione di panchine rosse qua e là e le migliaia di bellissime scarpe abbandonate su una piazza per qualche ora ci si chiede quando finirà. E quale mai sarà la generazione che saprà dire basta

