L’Altamura torna in campo, a Messina per alimentare il sogno playoff

L’Altamura torna in campo dopo due settimane di recupero, vissute in totale serenità visto il vantaggio di ben dodici punti sulla Casertana, ultima squadra in griglia playout e battuta al “D’Angelo” due turni fa. Sosta alle spalle, murgiani impegnati sabato pomeriggio alle 15 sul campo del Messina, diciottesimo ed in piena corsa per evitare la retrocessione diretta, match per il quale mister Di Donato tiene in guardia i suoi al fine di evitare eccessivi rilassamenti: “Vincere per conquistare la salvezza aritmetica ed alimentare il sogno playoff. Sarà una battaglia“.

