L’Altamura cade alla prima di campionato: la Casertana vince 3-1

Inizia con un passo falso il campionato del Team Altamura, che in casa della Casertana perde 3-1. Rispetto al debutto in coppa, Mangia conferma il 3421 cambiando però due terzi dell’attacco: nel tridente con D’Amico ci sono Rosafio e Curcio. Quest’ultimo, approdato in Puglia appena due giorni fa, sfrutta al meglio un lancio dalle retrovie di Dipinto ed apre le marcature dopo 13 minuti con il più classico dei gol dell’ex. Era già pronto a non esultare, ma la rete dell’1-0 viene annullata per presunta posizione di fuorigioco del classe ’90. Due minuti più tardi un altra marcatura viene annullata causa offside: la Casertana la sblocca con Vano, ma la posizione di partenza di Bentivegna, autore dell’assist, è irregolare. Al 21′ i falchetti riescono però a sbloccare il match, e questa volta è tutto buono: calcio di punizione chirurgico di Salvatore Pezzella, e sfera che si insacca a Spina impietrito. I murgiani non si perdono d’animo ed in sette minuti riacciuffano il parziale: traversone di Curcio dalla sinistra, all’appuntamento con il pallone si presenta Mbaye, cui schiacciata di testa è un assist al bacio per Felice D’Amico. È suo il primo gol stagionale dell’Altamura, dopo i tre realizzati nello scorso campionato. Dato curioso: li ha segnati tutti in trasferta. I falchetti tengono l’acceleratore premuto ed il gol del nuovo vantaggio arriva al 42′: tutto nasce da un contatto non fischiato tra Llano e Nicolao in area di rigore rossoblù, sul capovolgimento di fronte Kallon fornisce ad Accursio Bentivegna il pallone del 2-1. Davis Mangia spende qui la prima card di giornata, confidando non solo nell’annullamento del gol, ma anche in un calcio di rigore assegnato alla Team. L’arbitro, però, non cambia la decisione di campo. Entro la fine del primo tempo verrà spesa anche la seconda per una presunta gomitata di Vano, giudicata però involontaria. Il primo tempo finisce così.

Nella ripresa gli ospiti provano a pareggiare la contesa, ma senza successo, ed i cambi donano linfa alla Casertana. Al 67′ il subentrato Galletta chiama in causa Spina, poi Bentivegna fallisce la palla che varrebbe doppietta e raddoppio. La seconda metà del secondo tempo sarà parecchio spezzettata, e non bastano gli innesti di Ganfornina, Peschetola e Simone per scuotere i murgiani. A ridosso del 90′ la Casertana chiude i giochi in anticipo grazie al gol di Michele Vano, ma per la lega sarà con ogni probabilità autogol di Spina. Sfortunato quest’ultimo nel toccare per ultimo con la schiena dopo la zampata del 91, che tocca prima il palo e poi l’estremo difensore avversario, tramutandosi infine in gol. Cade dunque l’Altamura: al Pinto s’impone la Casertana.

