8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lagonegro: sequestrati beni per oltre 600 mila euro per crediti d’imposta inesistenti

Giuseppe Cutro 8 Agosto 2025
centered image

La misura cautelare ha portato al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, per le annualità d'imposta 2019-2021, di beni per un valore complessivo pari a € 618.316,42.

Un’operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 600 mila euro

 

centered image

