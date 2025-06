Lagonegro, approvato progetto nuovo padiglione ospedale

LAGONEGRO – Con la Delibera 00535 approvata oggi, 24.06.2025, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al nuovo padiglione dell’Ospedale di Lagonegro. L’intervento rientra nel LOTTO 1 del progetto “Costruzione del Polo Unico della Salute nella Città di Lagonegro”, per un importo complessivo di € 19.594.094,41. L’intervento sarà finanziato con Fondi FSC 2021-2027. Il progetto è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) per l’indizione della relativa gara dei lavori.

“È un giorno importantissimo per l’ Ospedale del Lagonegrese, stiamo scrivendo una nuova importante pagina per la sanità regionale. – dichiara il Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella – Dopo decenni di attese, rinunce, passi indietro e promesse mancate si parte con un intervento importante sul nostro nosocomio che deve mantenere la sua centralità nel lagonegrese e territori confinanti fornendo risposte adeguate alle istanze di salute di tutta l’area. L’opera darà respiro all’ospedale attuale che da più di trent’anni è stato abbandonato strutturalmente per inseguire progetti mai realizzati. A nome mio, dell’assessore alla Salute, Emidio Franchino, e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo soddisfazione e apprezzamento per questo risultato. È doveroso ringraziare l’Assessore Regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, e tutto l’Esecutivo Regionale, oltre alla Direzione e l’Ufficio Tecnico dell’ASP di Potenza per il lavoro svolto”.

