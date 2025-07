Lago Salso devastato, WWF: “Colpe gravi di una gestione fallimentare”

Il WWF Italia ha espresso profondo rammarico per la devastazione dell’Oasi Lago Salso, colpita per tutto il mese di luglio da una serie di incendi dolosi che hanno distrutto habitat prioritari e messo in pericolo numerose specie tutelate a livello europeo. L’associazione ambientalista parla di una “tragedia annunciata” e chiede con urgenza chiarezza sulle responsabilità e un piano concreto per la rinascita dell’area.

Situata in Capitanata, l’Oasi è stata per decenni un punto di riferimento per la conservazione della biodiversità, la ricerca scientifica e l’educazione ambientale. Fin dagli anni ’70, il WWF vi aveva avviato un importante progetto per la tutela dell’oca selvatica, trasformando un’ex riserva di caccia in un modello virtuoso di gestione ecologica. Dal 2012, l’area era entrata a far parte della rete nazionale delle Oasi affiliate WWF.

Secondo l’associazione, la situazione è peggiorata sensibilmente dal 2019, quando la gestione fu accentrata nelle mani di un liquidatore nominato dal Parco Nazionale del Gargano, allora presieduto da Pasquale Pazienza. Una scelta che avrebbe progressivamente allontanato competenze, volontari e progettualità, interrompendo attività di ricerca, manutenzione e prevenzione, nonostante le ripetute segnalazioni del WWF e di altre realtà ambientaliste.

L’assenza di una gestione idrica adeguata, la mancanza di vigilanza e l’assenza di un piano antincendio efficace avrebbero favorito il disastro. Ora, secondo il WWF, è necessario fare luce sulle responsabilità e attuare un piano straordinario di recupero ambientale, con il coinvolgimento diretto di università, enti scientifici, associazioni e comunità locali.

L’organizzazione chiede inoltre che la gestione dell’Oasi venga affidata a soggetti con esperienza comprovata nella tutela della biodiversità, garantendo risorse da parte del Ministero dell’Ambiente e della Regione Puglia per la prevenzione degli incendi e la riqualificazione ecologica dell’area.

Infine, il WWF propone una nuova visione per il Lago Salso: rilanciare l’Oasi come laboratorio di conservazione, educazione ambientale e sviluppo sostenibile, restituendo dignità e prospettiva a un luogo che rappresenta un patrimonio naturale collettivo. “La natura può rinascere, ma ha bisogno di cura, competenza e coraggio”, conclude l’associazione.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts