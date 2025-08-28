Lago di Como, si tuffa per salvare figli: è salentino il 55enne disperso

Si chiama Sergio Corsano ed è originario di Ruffano (Lecce), il 55enne residente in Germania disperso da due giorni nel Lago di Como.
L’uomo si trovava con la sua famiglia a bordo di una barca a noleggio partita da Dongo. All’altezza di Dorio, i suoi due figli sarebbero caduti accidentalmente in acqua. Corsano si è tuffato senza esitazioni per trarli in salvo ed è riuscito a riportarli entrambi a galla. Subito dopo, però, è stato trascinato via dalle correnti, scomparendo tra le acque senza più riemergere.
Le ricerche, coordinate da vigili del fuoco, carabinieri e squadre di sommozzatori, proseguono senza sosta da giorni, con l’impiego anche di elicotteri e mezzi specializzati. Ma finora, del turista salentino, non è stata trovata alcuna traccia.
