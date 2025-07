Laghi di Monticchio: rifiuti, sosta selvaggia e inciviltà, l’appello di Galella

Monticchio è uno dei tesori della Basilicata ed i suoi laghi sono un simbolo del patrimonio naturalistico lucano. Rappresentano bellezza, ambiente e turismo. Tuttavia, il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella, lancia un’allerta. Rifiuti, sosta selvaggia e comportamenti incivili minacciano quest’area.

Galella ha presentato un’interrogazione al Presidente della Giunta regionale. Chiede chiarimenti sulle azioni di controllo e gestione dei laghi di Monticchio. La protezione di Monticchio è fondamentale e serve un intervento mirato per salvaguardare questo ambiente unico.

Negli ultimi anni, l’Amministrazione regionale ha fatto importanti interventi. Sono state eseguite manutenzioni e riqualificazioni. L’obiettivo è restituire a Monticchio decoro e attrattività turistica. Nonostante ciò Galella riceve segnalazioni di caos e degrado, segno di una scarsa vigilanza nell’area.

Nell’interrogazione, Galella pone domande cruciali su quattro temi principali. Le azioni del Parco del Vulture devono garantire il rispetto delle regole, specialmente nei weekend. I controlli sulla viabilità devono essere gestiti in modo efficace per contrastare il traffico e i parcheggi selvaggi. È necessario prevedere sanzioni per comportamenti incivili, come l’abbandono di rifiuti o l’accesso con mezzi a motore in aree pedonali. Infine, la gestione delle aree barbecue deve essere chiara e accompagnata da misure di sicurezza adeguate, soprattutto durante la stagione estiva.

Monticchio non può diventare terra di nessuno. Serve rigore e pianificazione. È necessario rispettare l’ambiente a vantaggio della collettività.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author