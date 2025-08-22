Laghi di Monticchio: il prossimo set naturale di Imma Tataranni che incanta l’Italia

Il 6 e 8 settembre 2025, la celebre serie televisiva “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” si recherà ai Laghi di Monticchio per girare alcune scene. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il territorio del Vulture, che avrà la chance di mostrare la sua bellezza naturale a milioni di telespettatori.

La scelta dei Laghi di Monticchio non è stata casuale; è un chiaro segnale della capacità del Parco Naturale Regionale del Vulture di attrarre produzioni di alta rilevanza. “Non si tratta solo di una prestigiosa vetrina – ha affermato Francesca Di Lucchio, presidente del Parco – ma di un’opportunità che dobbiamo saper cogliere insieme. Se il cinema ci regala visibilità, spetta a noi trasformarla in crescita. Dobbiamo lavorare in sinergia per uscire dalla stagnazione che ha frenato il nostro territorio.”

Attualmente, il Parco è coinvolto in una serie di iniziative per migliorare l’accoglienza e la ricettività. Mira a creare un percorso strutturale di rilancio turistico e culturale. “L’arrivo di Imma Tataranni a Monticchio – ha concluso Di Lucchio – rappresenta non solo un riconoscimento alla straordinaria cornice naturalistica del Vulture. Ma è anche un segnale di fiducia verso un territorio che vuole e deve guardare al futuro con nuove ambizioni.”

Con la messa in onda delle nuove puntate, i Laghi di Monticchio entreranno nelle case di milioni di italiani. Porteranno con sé un messaggio di bellezza e opportunità per un territorio ricco di storia e natura. L’evento si preannuncia come un importante passo verso la valorizzazione e la promozione di questo angolo incantevole della Basilicata.

