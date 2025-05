L’affondo di D’Errico (UDC): “Taranto indietro su mobilità e parcheggi”

Il coordinatore cittadino: “Sosta impossibile, commercio penalizzato. Unica città senza autosilo in centro, situazione grave”

Francesco D’Errico, coordinatore cittadino dell’UDC, ha sollevato dure critiche contro l’attuale gestione della mobilità urbana a Taranto, denunciando l’assenza di un progetto efficace e lungimirante, soprattutto in vista degli eventi di rilievo che interesseranno la città nei prossimi anni.

L’avvocato ha puntato l’attenzione sulle gravi difficoltà che caratterizzano la sosta nel Borgo Umbertino, area adiacente alla Città Vecchia, definita “storica ma ancora non pienamente valorizzata”. “Parcheggiare in quelle zone è ormai diventato impossibile”, ha dichiarato, evidenziando le ricadute negative sul tessuto commerciale locale. “Sempre più persone rinunciano a raggiungere il centro in auto, e questo penalizza le attività sia nella zona del Borgo che oltre il Ponte Girevole”, ha aggiunto.

Secondo D’Errico, Taranto si trova in ritardo rispetto ad altri comuni italiani simili per dimensioni. “È l’unico capoluogo tra quelli con circa 200mila abitanti a non avere un autosilo multipiano vicino al centro”, ha affermato, definendo questa lacuna “clamorosa”.

Non meno centrale, per l’esponente centrista, è la mancata valorizzazione delle specificità territoriali: “Viviamo in una città unica, attraversata da due mari, eppure non sfruttiamo questo patrimonio per offrire soluzioni di mobilità alternative tra i quartieri. Penso a traghetti urbani o navette via mare, come accade in molte città europee”.

D’Errico ha poi avanzato la proposta di un piano complessivo che integri sostenibilità e inclusività, con interventi mirati alla creazione di nuovi parcheggi pubblici e privati, alla revisione delle tariffe sulle strisce blu e a una valutazione attenta delle conseguenze ambientali legate alla congestione del traffico. “Una città invasa dalle auto è anche una città più inquinata, e Taranto convive da sempre con un equilibrio fragile tra industria e salute pubblica”, ha osservato.

Infine, l’avvocato ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di adeguare la viabilità cittadina in vista dei grandi appuntamenti in programma, come il Medimex e i Giochi del Mediterraneo 2026. “Con un sistema viario inadeguato, rischiamo il caos. La mobilità è il primo parametro che misura se una città è pronta ad affrontare le sfide moderne”, ha concluso.

