L’ADOC Basilicata denuncia: “In arrivo lettere per restituzione bonus gas”

POTENZA – Alcune compagnie di distribuzione del gas stanno predisponendo – per conto della Regione Basilicata – le lettere per richiedere ai cittadini la restituzione del “bonus gas”. La denuncia arriva dall’Adoc Basilicata che chiede al Presidente Bardi di impegnarsi perché ciò non avvenga.

