L’addio a Francesco Saccente, folla e commozione a Palo del Colle

PALO DEL COLLE (BA) – Folla di gente per l’ultimo saluto a Francesco Saccente, cameraman di Antenna Sud scomparso domenica scorsa a 61 anni. I funerali si sono tenuti nella chiesa Matrice di Palo del Colle, il paese dove viveva il nostro collega.

Gremita la chiesa per la celebrazione eucaristica tenuta da Don Mimmo Minafra, tantissimi i rappresentanti del giornalismo pugliese in rappresentanza di numerose testate che hanno voluto omaggiare Francesco e porgere l’estremo saluto.

“Non mi sottraggo al mio dovere ma avrei voluto evitare questo momento, faccio fatica a tenere distinto il sacerdote dall’amico e rientrare in quegli studi senza di lui non sarà cosa facile”, racconta Don Mimmo, prima della benedizione.

Inconsolabili la madre Dina e la figlia Flavia, la moglie Irma, i fratelli Gino e Mario e la sua compagna Loredana, altrettanto tutti i suoi parenti e i tanti amici. Ai funerali di Francesco Saccente anche numerose autorità istituzionali: il sindaco di Bari Vito Leccese, con gli assessori comunali del capoluogo Palone e Petruzzelli, il primo cittadino di Palo: Tommaso Amendolara, il senatore Filippo Melchiorre e il presidente di Confindustria Sergio Fontana, i tanti colleghi di Antenna Sud con l’editore Domenico Distante.

Molto toccante quando i suoi amici e colleghi hanno ricordato Francesco, in particolare Claudia Carbonara e Gino Sasanelli fotoreporter, un lungo e scrosciante applauso ha accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa verso il suo ultimo viaggio.

