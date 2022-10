Lacarra: ‘La Russa e Fontana rappresentano una Destra incapace’

“Il voto degli italiani del 25 settembre ha inequivocabilmente investito la coalizione di centrodestra della responsabilità di governare il Paese nei prossimi anni. Una fiducia che in questo avvio di legislatura viene già malamente ripagata con l’elezione di due figure che certamente non saranno in grado di assurgere, con equilibrio e rispetto, alla delicata funzione che è stata loro assegnata. La Russa e Fontana sono la cartina tornasole di una destra incapace di individuare personalità adeguate a rappresentare l’unità nazionale e a preservare l’integrità delle nostre istituzioni democratiche. La loro elezione, insomma, è un’occasione persa per il centrodestra e fonte di preoccupazione per tanta parte della nostra comunità nazionale”. Lo dichiara, in una nota, Marco Lacarra, deputato e Segretario del Partito Democratico pugliese.