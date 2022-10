“Del discorso del nuovo presidente Meloni non ricorderemo nulla o quasi, se non i continui e retorici rimandi alla cultura della destra italiana. Per lo più slogan e un’assenza che fa rumore: nemmeno una parola è stata spesa nel merito sulle soluzioni che il suo Governo vuole adottare per attutire l’emergenza energetica. Abbiamo piuttosto notato l’enorme sforzo della Presidente Meloni nel rinnegare la sua storia politica pur di dare al suo esecutivo una connotazione compatibile con l’alleanza euroatlantica. Un infingimento che è sotto gli occhi di tutti. Adesso che sono alla guida del Paese dovranno essere all’altezza delle grandi aspettative che hanno montato durante una campagna elettorale di promesse irrealizzabili e demagogia. Se il discorso di oggi è il preludio di ciò che verrà, non credo che il Paese possa sentirsi rassicurato.” Lo dichiara, in una nota, Marco Lacarra, deputato e Segretario regionale del Partito Democratico pugliese.