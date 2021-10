MESAGNE- Partiranno lunedì 25 ottobre 2021 e si svolgeranno fino al maggio 2022 i venti incontri per il laboratorio di teatro a Masseria Canali: si chiama “Canali comunità” il progetto rivolto a ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni e portato avanti dalla docente Francesca Danese.

Il laboratorio “Canali di comunità”

Il laboratorio consisterà in venti incontri, divisi in una parte di training fisico e vocale, per scoprire sé stessi e il proprio corpo in modo extra-ordinario, e una parte di approccio diretto all’arte scenica (esercitazioni su monologhi e dialoghi) e in momenti di provocazione, destinati all’interrogazione sui temi guida del percorso, alla creazione di una drammaturgia partecipata oppure al libero adattamento di uno o più testi che verranno scelti in itinere.

I temi affrontati spazieranno dalla memoria delle vittime innocenti delle mafie alla quotidianità di ciascuno, provando a coinvolgere i partecipanti nella costruzione di visioni critiche.

Canali di comunità, la docente Francesca Danese

Docente: Francesca Danese, attrice e insegnante brindisina classe 1977, inizia la sua formazione artistica nel 2004 con un variegato percorso teatrale fatto di diversi incontri di formazione e collaborazione con diversi protagonisti del panorama teatrale e diplomandosi, tra l’altro, presso la Scuola d’arte drammatica Talìa. Come attrice ha collaborato negli anni a spettacoli e progetti con altri artisti e gruppi pugliesi e non solo (Compagnia ammirata diretta da Ippolito Chiarello; progetto Clessidra del Teatro Le Forche di Massafra, durante la direzione di Fabrizio Saccomanno e Gigi Gherzi; collettivo Noma Physical theatre, per il progetto Medea diretto da Andrea Coppone e Jaquelyn Bessel e col sostegno della compagnia Teatro Gioco Vita di Piacenza).

Dal 2014, grazie all’incontro con Fabrizio Saccomanno e Roberto Anglisani, conosce e approfondisce la tecnica del teatro di narrazione e intraprende un autonomo percorso artistico che la porta a scrivere e a mettere in scena spettacoli di cui è sia a autrice che interprete (VìtVìt! Storia di una pendolare; Rumores. Voci, storie (e gossip) di donne del mondo antico; Allitterazioni. Ridicolo poetico reading). Storie di fughe, regine, principesse e lager (nato dal racconto autobiografico dello scrittore Mimmo Tardio) e Confessioni di una principessa (finalista al Premio Bianca Maria Pirazzoli, 2018), dedicato al tema della violenza sulle donne.

Ha inoltre condotto laboratori teatrali per giovani e adulti, all’interno dei quali ha ideato e diretto gli spettacoli Voci dalla collina. Spoon River Anthology e Horror mundi. Dacci oggi il nostro orrore quotidiano.

Con gli allievi della scuola secondaria di I° grado e in collaborazione con l’associazione Libera contro le mafie è nato inoltre lo spettacolo “Sulle nostre gambe”, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Info e iscrizioni: masseriacanali@liberaterrapuglia.it // Cell. : 392.993.2651