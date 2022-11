Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

La Virtus Francavilla cade anche al “Menti” di Castellammare in un match in cui è accaduto tutto nel primo tempo. Decisiva, per le vespe, la doppietta del giovanissimo Giuseppe D’Agostino. Ospiti che hanno giocato in inferiorità numerica l’intero secondo tempo.

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-0

Reti: 17’pt, 40’pt D’Agostino (JS)

Juve Stabia: Barosi, Maggioni (5’st Peluso), Cinaglia, Caldore, Mignanelli (34’st Dell’Orfanello), Scaccabarozzi, Berardocco (28’st Maselli), Carbone (5’st Gerbo), D’Agostino, Santos (28’st Zigoni), Pandolfi. A disp: Russo, Maresca, Bentivegna, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi, Vimercati. All. Colucci

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda (1’st Minelli), Giorno (1’st Risolo), Miceli, Maiorino, Di Marco (27’st Mastropietro), Patierno, Caporale, Pierno (39’st Enyan), Tchetchoua (1’st Cardoselli), Cisco. A disp: Negro, Romagnoli, Solcia, Ejesi, Carella, Macca. All. Calabro

Arbitro: Sig. Luca De Angeli di Milano (Matteo Taverna di Bergamo-Andrea Pasqualetto di Aprilia-Gabriele Cortale di Locri)

Note: Ammoniti: Maggioni, D’Agostino, Mignanelli, Peluso (JS) Pierno, Cardoselli (VF) Espulsioni: Maiorino (VF)

Recupero: 5’pt, 5’st

HIGHLIGHTS

6 Coast to Coast di Pandolfi, che calcia fuori

12 Maiorino da fuori, Barosi para

14 Ancora Maiorino da fuori, alto

17 Pandolfi dalla destra serve D’Ago che di tacco beffa Avella e porta i suoi in vantaggio

22 Maiorino su punizione, al lato

25 Santos al volo svirgola e sciupa la chance per il raddoppio

28 Cross di Maiorino, non ci arriva Pierno anticipato da Cinaglia in corner

35 Avella strepitoso su Pandolfi

38 Altro errore di Idda, Pandolfi strozza troppo il destro e calcia al lato

40 Innescato da un lancio D’Agostino, che incrocia come meglio non potrebbe e trafigge Avella

43 Idda colpisce di testa a botta sicura da mezzo metro, ma conclude sul fondo, su cross di Cisco

45+5 Contropiede della Juve Stabia, Maiorino falcia D’Agostino: rosso diretto e Virtus in dieci

45+6 Scaccabarozzi su punizione, altra prodezza di Avella

SECONDO TEMPO

4 Pandolfi esterno della rete servito da Santos

16 Santos dalla distanza con il sx: al lato

22 Traversa di testa Patierno, su assist di testa di Pierno

32 Patierno da centrocampo, alto sopra la traversa

35 Ancora Patierno da centrocampo, questa volta al lato

36 Cardoselli da fuori, parata di Barosi

Buio pesto per il Villa, che scivola così in zona plauyout