FRANCAVILLA F.NA – È l’alba di un nuovo campionato per la Virtus Francavilla: risposte cercava e risposte sono arrivate nello scontro diretto con il Monterosi. 3-0 il risultato finale, con i gol di Patierno, Pierno e Maiorino, tre punti che consentono alla squadra di Calabro di tornare in zona playoff.

Un minuto e venti secondi, tanto basta alla Virtus Francavilla per sbloccare l’incontro. Errore clamoroso di Piroli in fase d’impostazione, pallone all’indietro per Patierno, che punta due avversari e a tu per tu con Forte trova il gol numero tredici in stagione. Al 6’, sugli sviluppi di un corner, cross di Risolo e tentativo in rovesciata di Murilo: palla che termina alta sulla traversa. Al 16’ altra grandissima occasione per la Virtus: Cisco si accentra dalla destra, entra in area e calcia forte e teso verso la porta, trovando una deviazione sporca. Sul conseguente tiro dalla bandierina, Patierno segna di testa ma l’arbitro annulla per un precedente fallo in attacco. Al 29’ primo squillo del Monterosi: Gasperi si mette in proprio e dalla destra lascia partire un tiro violento verso la porta di Avella, che devia senza particolari grattacapi. Dopo due minuti di recupero e un primo tempo di totale controllo biancazzurro arriva il duplice fischio di Gigliotti di Cosenza.

La ripresa si apre con un tiro velenoso di Parlati al 56’ da fuori: dopo il triangolo con Gasperi, la conclusione del numero diciotto del Monterosi sfiora la porta difesa di Avella. Un minuto dopo Calabro rivoluziona il centrocampo: dentro Tchetchoua e Macca per Risolo e Di Marco. Al 57’ occasione per il 2-0 Virtus: accelerata di Cisco a destra e Patierno, a pochi passi e indisturbato, manca clamorosamente l’appuntamento con il gol. Al 68’ la svolta: fuori Cisco, dentro Pierno. E il numero diciotto biancazzurro trova il raddoppio: dopo una perfetta triangolazione con Patierno, a tu per tu con Forte trova la rete del 2-0. Al 75′ altro episodio chiave: Patierno, involato a rete, viene fermato con un fallo da ultimo uomo da Mbende. Si occupa Maiorino dell’esecuzione del calcio di punizione: tiro forte e teso, pallone sotto la barriera e alle spalle di Forte per il 3-0. Nel finale ordinaria amministrazione della Virtus Francavilla, che si gode i tre punti, il ritorno in zona playoff e guarda con fiducia al futuro.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Avella; Idda, Minelli, Caporale; Cisco (68’ Pierno), Risolo (56’ Tchetchoua), Di Marco (56’ Macca), De Marino; Maiorino (80′ Cardoselli), Murilo (80′ Carella); Patierno.

Allenatore: Calabro.

MONTEROSI (3-5-1-1): Forte; Mbende, Piroli, Borri; Verde, Gasperi (60’ Lipani), Santoro, Parlati, Cancellieri (27’ Della Pietra); Carlini; Costantino.

Allenatore: Di Deo (Menichini squalificato).

Marcatori: 2’ Patierno, 69’ Pierno, 76′ Maiorino.

Note: espulso Mbende al 75′; recupero: 2′ pt, 2′ st.

