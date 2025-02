La Via Jonica: presentato alla BIT il primo cammino accessibile del Sud Italia

MILANO – La Via Jonica, il primo cammino accessibile e multiprodotto del Sud Italia, è stata ufficialmente presentata questa mattina alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, uno dei principali appuntamenti del settore turistico in Italia. L’evento si è svolto nella Saletta Conferenze dello Stand Puglia (Padiglione 11 – Area Leisure Italia), alla presenza di operatori turistici e stakeholder.

Il progetto “La Via Jonica – Land for All” ha ottenuto il finanziamento pubblico C.Os.T.A (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile), promosso dalla Regione Puglia e dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. L’iniziativa rientra in un piano più ampio che punta a rendere la Puglia una meta turistica inclusiva, abbattendo le barriere fisiche e sensoriali lungo i percorsi di viaggio.

La Via Jonica del Cammino Materano, che collega Finibus Terrae a Matera, si sviluppa per 341 chilometri tra costa ed entroterra, attraversando paesaggi caratterizzati da vigneti, uliveti, macchia mediterranea e gravine. L’intervento si concentra sul tratto che collega Ginosa, Laterza, Crispiano, Taranto, Pulsano, Lizzano e Manduria, rendendo accessibili 207 chilometri grazie a una rete di accoglienza qualificata.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Andrea Polimeno e Floriana Guida, presidente e vicepresidente dell’associazione capofila “Naturalmente a Sud”, insieme a esponenti istituzionali come Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, e diversi sindaci e rappresentanti dei comuni coinvolti nel progetto.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per il turismo accessibile in Puglia, rafforzando l’offerta di viaggi esperienziali alla portata di tutti e valorizzando il patrimonio naturale e culturale del territorio.

