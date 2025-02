La Valle d’Itria brilla ai Campionati della Cucina Italiana

La nona edizione dei Campionati della Cucina Italiana, prestigioso evento culinario ospitato all’interno della fiera Beer & Food Attraction presso il Rimini Expo Centre Italy, ha visto un trionfo della gastronomia pugliese. La squadra “La Valle d’Itria”, guidata dallo chef Francesco Palmisano e composta dagli chef Angelo Lenoci e Luigi Fornaio, ha conquistato la medaglia d’argento, un riconoscimento che celebra l’eccellenza culinaria e la ricchezza del territorio.

Il piatto che ha incantato la giuria e ha permesso al team di raggiungere questo prestigioso traguardo è stato “Il priscio di Puglia: Riso, patate e cozze”, una reinterpretazione di un classico della tradizione gastronomica pugliese. Un omaggio ai sapori autentici e agli ingredienti di qualità che caratterizzano questa terra, capace di coniugare tradizione e innovazione.

La partecipazione della squadra “La Valle d’Itria” ai Campionati della Cucina Italiana rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera regione, un’occasione per mettere in luce il talento e la passione degli chef pugliesi, nonché la straordinaria varietà e ricchezza dei prodotti locali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author