“La tua Università”: UniSalento celebra i suoi 70 anni con i ricordi degli studenti

L’Università del Salento lancia oggi “La tua Università”, un progetto speciale che rende omaggio ai suoi 70 anni di storia attraverso le immagini e i ricordi di chi ha vissuto le sue aule, i suoi corridoi e la sua comunità accademica.

L’iniziativa invita chiunque abbia frequentato UniSalento tra il 1955 e il 2010 a condividere una fotografia significativa della propria esperienza universitaria. Le immagini potranno essere inviate all’indirizzo email raccontaci@unisalento.it, accompagnate da una breve descrizione, l’anno dello scatto, un numero di telefono e una liberatoria firmata per l’uso delle immagini.

La raccolta terminerà il 10 maggio 2025 e le foto pervenute saranno pubblicate su una pagina dedicata del portale di ateneo. Inoltre, potranno essere utilizzate nelle future campagne di comunicazione dell’Università del Salento, contribuendo a raccontare l’identità e l’evoluzione dell’ateneo attraverso lo sguardo di chi lo ha vissuto.

Un viaggio nella memoria collettiva

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il settantesimo anniversario di UniSalento, un’istituzione nata grazie a un forte spirito di partecipazione popolare e divenuta nel tempo il principale motore culturale del territorio. Come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, l’Università del Salento rappresenta un “esempio di meridionalismo adulto”, un modello di crescita e sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

Con “La tua Università”, UniSalento non solo celebra la propria storia, ma riafferma il legame con chi, nel corso dei decenni, ha creduto in essa, contribuendo a farne un punto di riferimento accademico e culturale di livello nazionale.

