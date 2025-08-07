7 Agosto 2025

La truffa non va vacanza: occhio al finto Caf

Michele Iurlaro 7 Agosto 2025
PUGLIA – Sms che chiedono di contattare fantomatici uffici Caf e investimenti nelle criptovalute promossi da ignari Vip. Occhio alle truffe più in voga dell’estate. 

Michele Iurlaro

