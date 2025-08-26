Bari, la tribuna stampa del San Nicola dedicata a Gianni Antonucci

La giunta comunale, su proposta del sindaco Vito Leccese, ha deciso di intitolare la tribuna stampa dello stadio San Nicola al giornalista Gianni Antonucci, scomparso lo scorso 13 giugno. Storico cronista e massimo conoscitore delle vicende biancorosse, Antonucci ha dedicato l’intera vita professionale al racconto del Bari calcio.

«Abbiamo voluto rendere omaggio al “Professore”, come tutti lo chiamavano – ha spiegato Leccese –. La sua passione inesauribile ha consegnato alla città un patrimonio immenso di dati, racconti e ricordi. Legare il suo nome al luogo da cui partiva il racconto delle vicende calcistiche baresi è il modo migliore per custodirne la memoria».

Il ritratto di un custode della memoria biancorossa

Nato a Bitetto nel 1928, commercialista di formazione e docente, Antonucci ha intrecciato presto la carriera professionale con quella giornalistica. Dopo vent’anni al Ministero delle Finanze, decise di dedicarsi alla sua vera passione: raccontare il Bari. La scintilla era scoccata nel 1937, quando da bambino assistette al suo primo match dei biancorossi, vittoriosi 2-1 sull’Alessandria.

Autore di diciotto libri sulla storia del club, direttore della redazione pugliese del Corriere dello Sport e per sedici anni guida del mensile ufficiale “Il Bari”, Antonucci ha saputo trasformare la sua passione in un’opera di documentazione unica. Penna tagliente e memoria prodigiosa, annotava tutto: formazioni, risultati, aneddoti. La sua casa era diventata un archivio vivente, punto di riferimento per studiosi e appassionati da tutta Italia.

I riconoscimenti

Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi premi, tra cui le Chiavi della Città nel 2012 e il Nicolino d’oro nel 2019. Nel 2024 ha festeggiato i 70 anni d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Oggi il suo nome resta inciso per sempre nello stadio che tanto ha amato, accanto al club che ha raccontato come nessun altro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author