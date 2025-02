La tarantina Daniela Fumarola nuova segretaria generale della Cisl

ROMA – Daniela Fumarola è la nuova segretaria generale della Cisl. Eletta con 188 voti su 191 presenti dal Consiglio generale confederale riunito a Roma, succede a Luigi Sbarra, dimessosi per raggiunti limiti di età. “Essere alla guida della Cisl è una grande responsabilità. La sento pienamente e metterò tutto il mio impegno per esserne degna”, ha dichiarato Fumarola subito dopo l’elezione.

Nel suo intervento ha elogiato il lavoro del predecessore, definendo Sbarra “un sindacalista vero” e sottolineando il valore del suo operato. “Gli abbiamo chiesto di continuare il suo impegno come presidente della Fondazione Cisl Franco Marini. Credo sia il modo migliore per ‘tenercelo stretto’ e per dare forza alla memoria e alla cultura sindacale, politica e istituzionale di un grande uomo come Franco Marini”, ha aggiunto Fumarola.

L’elezione segna un nuovo capitolo per la Cisl, che continuerà a puntare sulla mediazione e sulla concertazione come pilastri della sua azione sindacale.

Daniela Fumarola nuova leader della Cisl: gli auguri della Cisl Puglia e di Perrini

La Cisl Puglia, attraverso il suo segretario Antonio Castellucci, ha espresso i suoi “più affettuosi auguri di buon lavoro” a Daniela Fumarola, eletta oggi Segretaria generale della Cisl nazionale dal Consiglio generale riunito a Roma.

“A Daniela – ha dichiarato Castellucci – rivolgiamo, a nome di tutte le strutture territoriali e regionali, i nostri migliori auguri, certi che nel nuovo e prestigioso incarico continuerà a dimostrare il suo pragmatismo e la sua innata capacità di tutelare lavoratori, pensionati e famiglie, ponendo al centro dell’azione sindacale Cisl i principi di contrattazione, responsabilità e partecipazione”.

Per la Cisl Puglia, Fumarola “è stata e continua ad essere una sindacalista di riferimento: alla guida della nostra organizzazione regionale dal 2016 al 2020 ha dimostrato impegno, concretezza e dialogo, contribuendo a rafforzare il sindacato in tutto il territorio pugliese”.

Castellucci ha inoltre rivolto un ringraziamento al segretario uscente Luigi Sbarra, sottolineando il contributo dato nel rafforzare l’autonomia e il ruolo riformista della Cisl negli ultimi quattro anni.

Anche dalla politica sono giunti messaggi di stima per la nuova leader della Cisl. Renato Perrini, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo orgoglio per l’elezione di Fumarola: “Sono testimone del suo impegno e della passione che l’ha animata nel difendere i lavoratori di Taranto e della Puglia. Le sue battaglie sindacali sono state tante e importanti, e sono certo che farà non bene, ma benissimo nel nuovo ruolo”.

