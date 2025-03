La tappa siciliana apre la Borbonica Cup 2025, gran finale a Santa Cesarea Terme

La Borbonica Cup 2025 si conferma come una delle competizioni più attese del calendario ciclistico italiano, contribuendo alla crescita del movimento nel Sud Italia. La presentazione ufficiale si è svolta a Randazzo (CT), con la partecipazione di autorità federali e degli organizzatori Syria Magro, Michele Senatore, Paolo Novaglio e Angelo Turitto. Un evento che ribadisce l’importanza di questo circuito, ormai diventato un appuntamento fisso per atleti e appassionati.

Il via ufficiale è previsto per domenica 30 marzo al Parco Sciarone di Randazzo, con oltre 250 ciclisti pronti a contendersi il successo nella prova inaugurale. Il giorno precedente, invece, sarà dedicato ai giovanissimi, con oltre 230 iscritti, a dimostrazione dell’attenzione crescente verso i talenti emergenti. La Borbonica Cup sta guadagnando sempre più prestigio, tanto da essere considerata un trampolino di lancio per le nuove generazioni.

Un esempio concreto è Walter Vaglio, atleta pugliese che nel 2024 ha conquistato tre maglie tricolori e un bronzo europeo, confermando l’importanza del circuito come vetrina per giovani promesse. La competizione proseguirà con tappe a Eboli (6 aprile), Belvedere Marittimo (27 aprile) e Viggiano (18 maggio), prima della grande finale in programma l’8 giugno a Santa Cesarea Terme.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author