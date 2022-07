SALENTO – Con tanta voglia di fare Giuseppe Venturi, 31anni e una laurea alla Cattolica in Economia aziendale, dopo otto anni trascorsi a Milano dove aveva un posto di rilievo in una multinazionale, ha deciso di ritornare nel sua amata terra d’origine, il Salento, per dedicarsi all’azienda agricola di famiglia nata col suo bisnonno, che conta circa 400 ettari di vigneti, agrumeti, oliveti tra Copertino e Leverano, con prodotti che vengono esportanti non solo in tutta la Puglia, ma in molte altre regioni italiani e talvolta anche all’estero. Un lavoro che porta avanti con grande passione dedizione puntano all’innovazione tanto che ha deciso di creare un particolare agrumeto al posto degli ulivi bruciati da Xylella coltivando una varietà di clementine molto pregiate a maturazione tardiva.