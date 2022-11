Condividi su...

MAGLIE – Col sorriso e l’instancabile voglia di vivere appieno i suoi 21anni, Angelo affetto fin dalla nascita da tetraparesi spastica, vuol dare un messaggio positivo a tutti coloro che hanno una disabilità , ma non solo e lo fa anche attraverso i suoi successi sportivi, da poco si è infatti confermato vicecampione italiano di boccia paralimpica. Inoltre va nelle scuole per sensibilizzare sul tema della disabilità, attraverso l’ironia.

Angelo ha poi dato vita all’associazione “Chi si ferma è perduto”, che vuole essere un sostegno per altri giovani con disabilità e per domenica 6 novembre, dalle 16 alle 20, la sua associazione promuove nella chiesa del Sacro Cuore di Maglie un momento di incontro e confronto sulle tematiche dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità dal titolo “Musica e parole. Incontri e scambi di vita per crescere insieme”.

