La Regione Puglia stanzia 83 milioni di euro per il Welfare: “Nessuno resterà indietro”

La Regione Puglia ha annunciato un significativo stanziamento di 83 milioni di euro per le politiche sociali nel triennio 2025-2027, con 28 milioni già destinati alla prima annualità. Un investimento che, nelle parole del Presidente della Regione Michele Emiliano, “rispecchia la nostra idea di Welfare”, volta a creare una rete di sostegno per minori, famiglie, anziani e persone con disabilità, contrastando isolamento, marginalità e disagio a 360 gradi.

Un investimento per un welfare innovativo e territoriale Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia, ha sottolineato come questa programmazione vada oltre il mero esercizio amministrativo, rappresentando una vera e propria “scelta politica e culturale”.

L’obiettivo è trasformare il sistema, anticipando il disagio e radicando i servizi nei territori, costruendoli con le comunità stesse. “Ogni euro stanziato è un atto di fiducia nelle capacità delle comunità di generare cura, autonomia, sicurezza sociale”, ha aggiunto Mennea.

Potenziamento dei servizi e attenzione alle nuove vulnerabilità

Valentina Romano, direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha specificato che i fondi saranno trasferiti agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). L’obiettivo principale è il potenziamento e l’attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), l’ampliamento dei servizi di prossimità, il consolidamento dell’affido familiare e il rafforzamento degli interventi a supporto di minori, famiglie, persone con disabilità e situazioni di nuova vulnerabilità.

Priorità a famiglie e minori, e servizi essenziali garantiti

Almeno il 50% delle risorse annuali sarà destinato a interventi specifici per famiglie e minori. Questo include l’attivazione di servizi educativi e domiciliari, la prevenzione della marginalità sociale e il consolidamento di progetti sperimentali già avviati. Ogni Ambito Territoriale Sociale dovrà inoltre garantire l’attivazione di almeno un servizio stabile per l’affido familiare e assicurare la copertura integrale dei LEPS prioritari, come le dimissioni protette e la supervisione professionale degli operatori sociali.

È prevista anche una quota vincolata dell’1% per azioni sistemiche, quali formazione, digitalizzazione, monitoraggio e innovazione organizzativa.

Questo stanziamento rappresenta un passo concreto della Regione Puglia verso un welfare più inclusivo e capillare, con l’obiettivo dichiarato di non lasciare indietro nessuno.

