La Regione Basilicata sostiene la Festa di San Rocco a Tolve, ma altri Comitati protestano

Come riportato su alcune testate giornalistiche la Regione Basilicata avrebbe erogato un contributo di 100.000 euro per la festa patronale di San Rocco a Tolve, un evento che si svolge ogni anno nella cittadina e rappresenta un’importante celebrazione per la comunità locale. Questo sostegno finanziario è stato accolto con entusiasmo dai cittadini, che si preparano a festeggiare con tradizioni, processioni e attività culturali.

Tuttavia, la decisione ha sollevato delle polemiche. Altri comitati organizzatori di feste di San Rocco in diverse città della Basilicata hanno espresso il loro malcontento per non aver ricevuto finanziamenti, nonostante l’importanza di queste celebrazioni anche nelle loro comunità. Gli organizzatori lamentano una disparità di trattamento che potrebbe influenzare la riuscita delle manifestazioni in altre località. Le festività di San Rocco, pur condividendo la stessa devozione e tradizione, sembrano essere state valutate in modo differente dalla Regione. I rappresentanti dei comitati hanno sottolineato la necessità di un approccio più equo nella distribuzione dei fondi, affinché ogni celebrazione possa godere del supporto necessario per mantenere viva la cultura e le tradizioni locali.

In attesa di una risposta ufficiale da parte degli enti regionali, i comitati stanno organizzando incontri per discutere le loro istanze e cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. La speranza è che la Regione possa rivedere le proprie decisioni, garantendo così a tutte le feste di San Rocco il giusto riconoscimento e sostegno.

Mentre la festa a Tolve si avvicina e si prepara a celebrare la figura del santo con grande fervore, resta da vedere come si evolverà la situazione per le altre località lucane, che attendono risposte chiare e tempestive.

