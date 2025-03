La Quero-Chiloiro porta a Matera il 31° Trofeo dell’Amicizia

Si terrà sabato 22 marzo a Matera il 31° Trofeo dell’Amicizia, organizzato dalla storica società di pugilato tarantina Quero-Chiloiro. La manifestazione, itinerante tra Puglia e Basilicata, farà tappa nella palestra Pegasus Gym di via del Commercio, fondata dall’ex pugile della Quero, Luciano Panettieri.

A partire dalle ore 17, il primo gong sarà dedicato ai più piccoli con sette incontri di sparring-io, seguiti da dodici match di pugilato olimpico.

Oltre alla Quero-Chiloiro e alla Pegasus Gym, parteciperanno le società Authentic Gym Fasano, Pugilistica Martina Franca, Pugilistica Castellano Mottola, Black Corner Team Carrescia, Wellness Revolution Pisticci e il Gruppo Sportivo Fiamme Oro sezione giovanile Brindisi.

Per la Quero-Chiloiro, guidata dal maestro Cataldo Quero, saliranno sul ring gli élite Davide Donvito (65 kg), Marco Vezzoli (65 kg), Michele Traversa (60 kg); negli under 19 Antonio Laguardia (60 kg) e negli under 17 Vittorio Ardito(66 kg). Allo sparring-io parteciperanno Lorenzo Tramontano, Nicholas Acquaro e Francesco Musciacchio, mentre tra i canguri ci saranno Alessandro Locapo, Mattia Corvace, Nathan Catapano e Francesco Tramontano.

Il fine settimana della società tarantina continuerà domenica 23 marzo alle ore 10 con il primo criterium giovanile regionale presso la scuola Don Luigi Sturzo di Grottaglie, dedicato a bambini dai 5 ai 13 anni con prove ludico-motorie e tecnico-tattiche.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, l’élite tarantino Antonio Di Carlo (65 kg) disputerà un match nell’evento organizzato dalla scuola di pugilato Team Zinfo a Pisignano, in provincia di Lecce, presso la palestra Black Gym.

