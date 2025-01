La puntata integrale di ZONA Basket, focus su Avellino-Brindisi

Ecco la puntata integrale di ZONA Basket, la trasmissione di Teleregione (canale 77 e streaming – Gruppo Editoriale Distante) sulla Valtur Brindisi e sulla serie A2. Puntata dedicata alla terza giornata di ritorno e in particolare alla sconfitta (77-73) della Valtur Brindisi ad Avellino.

In scaletta le immagini del match, l’analisi dei coach Piero Bucchi e Alessandro Crotti e una intervista con coach Marco Calvani. In collegamento Skype da Bologna Paolo Mucedero per le consueta lavagna tecnica, in collegamento telefonico il procuratore Massimo Rizzo.

Ospiti della trasmissione – curata e condotta da Antonio Celeste con la collaborazione di Francesco Guadalupi – sono il giocatore della Valtur Brindisi Edoardo Del Cadia e il giornalista Pierpaolo Piliego. Regia di Michele Marchitelli, sigla e grafiche a cura di Corrado Nania.

