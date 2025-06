La Puglia ospita due eventi per tutelare agricoltura e pesca

Il 27 e 28 giugno con Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura, e la senatrice Maria Nocco

Due giorni di incontri pubblici per difendere e valorizzare agricoltura, allevamento e pesca. Il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, sarà in Puglia il 27 e 28 giugno per partecipare a due appuntamenti promossi dalla senatrice Maria Nocco di Fratelli d’Italia. Le tappe si svolgeranno a Mottola, in provincia di Taranto, e a Fasano, nel Brindisino.

Al centro degli incontri, il lavoro svolto in Senato e dal Governo Meloni per il rilancio del comparto primario, le misure normative già adottate e le prospettive per le imprese agricole, zootecniche e ittiche.

“Troppo spesso agricoltori, allevatori e pescatori sono vittime di narrazioni ideologiche e lontane dalla realtà – ha dichiarato Maria Nocco, senatrice e imprenditrice agricola – ma sono loro i veri custodi dell’ambiente. La sostenibilità non può prescindere da chi lavora la terra e il mare. La politica deve ascoltare, tutelare e valorizzare queste figure”.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 27 giugno alle ore 19 presso Masseria Belvedere a Mottola, con gli interventi del senatore De Carlo e del giornalista e scrittore Andrea Bertaglio, autore del libro “In difesa della carne”. Previsti i saluti istituzionali dell’europarlamentare Michele Picaro, del vicecoordinatore provinciale FdI di Taranto Giampaolo Vietri e del coordinatore cittadino Giovanni Castellaneta. A moderare l’evento sarà Grazia Lillo, capogruppo FdI a Martina Franca.

Il giorno successivo, sabato 28 giugno alle ore 11:30, la seconda tappa si svolgerà a Fasano, presso la Sala di rappresentanza del Comune in Piazza Ciaia, dopo un tour del senatore De Carlo tra le aziende ittiche locali. I saluti istituzionali saranno affidati al consigliere regionale Luigi Caroli, coordinatore provinciale FdI Brindisi, e a Grazia Neglia, coordinatrice cittadina. A moderare l’incontro sarà il consigliere comunale Antonio Scianaro.

“L’agricoltura non è il problema, è parte della soluzione – ha concluso Nocco – e oggi serve una narrazione onesta, fondata sui dati e non sui pregiudizi. La politica deve tornare nei campi, nei porti, nelle aziende. Lì si costruisce il futuro del Paese”.

