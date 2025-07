La Puglia ai Mondiali di Nuoto: Quattro Atleti a Caccia di Medaglie

Quattro atleti pugliesi si preparano per i Campionati Mondiali di nuoto a Singapore, che inizieranno il 27 luglio. Per loro, questi sono giorni di intensi allenamenti, le ultime bracciate prima della partenza. Tra di essi c’è Benedetta Pilato: alla sua quinta partecipazione consecutiva ai Mondiali, la ventenne tarantina punta a riscattarsi nei 50 rana. Ha già alle spalle un argento mondiale conquistato a soli 14 anni in Corea del Sud e ha dimostrato grande maturità alle recenti Olimpiadi di Parigi, sfiorando il podio per un solo centesimo. Non si è qualificata, invece, sulla distanza olimpica. Fratelli De Tullio (Marco e Luca): I baresi Marco e Luca De Tullio parteciperanno a un altro Mondiale insieme, dopo quello di Doha. Marco (24 anni): Ha ritrovato fiducia vincendo i 400 stile libero al Settecolli di Roma a fine giugno e punta a raggiungere la finale. Luca (21 anni): Dopo un periodo difficile seguito alla sua finale all’esordio alle Olimpiadi di Parigi, gareggerà negli 800 stile libero. La ventiduenne di Corato Chiara Tarantino è ormai un punto di riferimento della squadra azzurra. Dopo aver raggiunto la finale olimpica con la staffetta 4×100 stile libero femminile lo scorso anno, continua a crescere e a Singapore si prepara per l’appuntamento più importante della stagione. I quattro nuotatori pugliesi sono pronti ad affrontare le sfide di Singapore, con l’obiettivo comune di conquistare una medaglia e portare in alto il nome della Puglia nel mondo del nuoto.

