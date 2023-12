La Presidente Metsola elogia Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Nel corso della visita istituzionale a Lecce la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha indicato Francavilla Fontana come un esempio virtuoso nell’utilizzo dei fondi del PNRR in particolare per l’inclusione delle persone con disabilità.

“Siamo orgogliosi – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – che il lavoro che portiamo avanti in sinergia con l’Ambito Br3 abbia ottenuto un apprezzamento da parte di una delle massime istituzioni europee. Come ho avuto modo di ribadire in più occasioni il PNRR è una opportunità irripetibile per la crescita del territorio e per migliorare la qualità della vita delle persone.”

“Il nostro Ambito – proseguono il Presidente Giovanni Barletta e il direttore Gianluca Budano – è da sempre in prima linea nella sperimentazione di forme innovative di welfare. Con questo progetto portiamo al centro dell’azione la persona con disabilità non in quanto disabile, ma come soggetto con i suoi bisogni sociali e relazionali. L’obiettivo non è semplicemente innovare la prestazione, ma fornire un nuovo quadro interpretativo dell’azione sociale. Grazie ai fondi del PNRR possiamo accelerare i processi di innovazione e coinvolgere una platea più ampia di utenti”. “Continueremo a lavorare – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – per ottenere nuove risorse per migliorare la Città e la qualità dei servizi per i cittadini”.

