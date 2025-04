La polemica sulle aperture dei negozi

Centri commerciali ma anche negozi in centro di grandi catene nazionali e internazionali aperti in questo lungo ponte festivo, 25 aprile compreso. Una scelta legata alla volontà di venire incontro alle esigenze delle centinaia di turisti che da settimane affollano la città e gli alberghi ma anche a quelle di chi sceglie il festivo per un giro tra i corridori in cerca di un capo d’abbigliamento, di un elettrodomestico, molto più semplicemente per fare la spesa. Accade ogni anno ormai ma il dibattito su aperture si, aperture no non sembra trovare un punto di incontro con il mondo del sindacato. È la Cgil a sollevare il problema. “Nulla di nuovo purtroppo per chi combatte da sempre la totale liberalizzazione degli orari e delle aperture nel commercio”, spiega la segretaria generale della Filcams Cgil Lecce, Daniela Campobasso. Quest’anno l’apertura straordinaria, e quindi l’“invito” delle aziende ai propri lavoratori a presidiare le proprie postazioni, coincide con la giornata di lutto nazionale proclamato per la morte di papa Francesco e con l’invito del ministro alla Protezione Civile, Nello Musumeci, a festeggiare sì la Liberazione, ma con sobrietà.

“Il 25 aprile resta una giornata di mobilitazione, di lotta per affermare i valori della democrazia nel nostro Paese, che mai come ora va praticata”, dice la sindacalista. Poi l’appello ai sindaci: ““I primi cittadini potrebbero esprimere la propria aderenza ai valori fondanti dello Stato, democrazia e lavoro che si celebrano il 25 Aprile e il Primo Maggio, per esempio emanando ordinanze di chiusura delle attività commerciali”

